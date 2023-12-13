A closer look at the Indiana Hoosiers

shay
Senior Writer
Staff
-
- May 29, 2001
-
- 102,784
-
- 40,840
-
- 0
-
- 47
RECORD (7-2)
WINS:
Florida Gulf Coast: 69-63
Army: 72-64
Wright State: 89-80
Louisville (In N.Y.): 74-66
Harvard (In Indianapolis): 89-76
Maryland: 65-53
@ Michigan: 78-75
LOSSES:
No. 5/4 Connecticut (In N.Y.): 77-57
Auburn: 104-76
SCORING LEADERS:
Kel'el Ware (7-0; 242): 16.7
Malik Reneau (6-9; 233): 14.8
Xavier Johnson (6-3; 200): 10.5
REBOUNDING LEADERS:
Kel'el Ware (7-0; 242): 9.2
Malik Reneau (6-9; 233): 4.9
Mackenzie Mgbako (6-8; 217): 3.7
3-POINT SHOOTING LEADERS:
Kel'el Ware (7-0; 242): 6-12 (50.0%)
Xavier Johnson (6-3; 200): 5-10 (50.0%)
Mackenzie Mgbako (6-8; 217): 6-29 (21%)
WINS:
Florida Gulf Coast: 69-63
Army: 72-64
Wright State: 89-80
Louisville (In N.Y.): 74-66
Harvard (In Indianapolis): 89-76
Maryland: 65-53
@ Michigan: 78-75
LOSSES:
No. 5/4 Connecticut (In N.Y.): 77-57
Auburn: 104-76
SCORING LEADERS:
Kel'el Ware (7-0; 242): 16.7
Malik Reneau (6-9; 233): 14.8
Xavier Johnson (6-3; 200): 10.5
REBOUNDING LEADERS:
Kel'el Ware (7-0; 242): 9.2
Malik Reneau (6-9; 233): 4.9
Mackenzie Mgbako (6-8; 217): 3.7
3-POINT SHOOTING LEADERS:
Kel'el Ware (7-0; 242): 6-12 (50.0%)
Xavier Johnson (6-3; 200): 5-10 (50.0%)
Mackenzie Mgbako (6-8; 217): 6-29 (21%)