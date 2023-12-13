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A closer look at the Indiana Hoosiers

shay

shay

Senior Writer
Staff
May 29, 2001
102,784
40,840
0
47
Olathe, Kansas
kansas.rivals.com
RECORD (7-2)

WINS:

Florida Gulf Coast: 69-63

Army: 72-64

Wright State: 89-80

Louisville (In N.Y.): 74-66

Harvard (In Indianapolis): 89-76

Maryland: 65-53

@ Michigan: 78-75


LOSSES:

No. 5/4 Connecticut (In N.Y.): 77-57

Auburn: 104-76


SCORING LEADERS:

Kel'el Ware (7-0; 242): 16.7

Malik Reneau (6-9; 233): 14.8

Xavier Johnson (6-3; 200): 10.5


REBOUNDING LEADERS:

Kel'el Ware (7-0; 242): 9.2

Malik Reneau (6-9; 233): 4.9

Mackenzie Mgbako (6-8; 217): 3.7


3-POINT SHOOTING LEADERS:

Kel'el Ware (7-0; 242): 6-12 (50.0%)

Xavier Johnson (6-3; 200): 5-10 (50.0%)

Mackenzie Mgbako (6-8; 217): 6-29 (21%)
 
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